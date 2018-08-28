В СПЧ считают Вышинского достойным номинантом на Нобелевскую премию мира

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский больше сделал для мира и защиты прав человека, чем Олег Сенцов, которого бывший президента Польши предложил выдвинуть на Нобелевскую премию мира, такое мнение высказал член российского совета по правам человека Александр Брод.

Ранее СМИ распространили заявление экс-президента Польши, лауреата Нобелевской премии мира 1983 года Леха Валенсы, который предложил выдвинуть на на Нобелевскую премию мира Сенцова.

"Я не знаю заслуг за Олегом Сенцовым, которые позволяли бы считать его номинантом на эту премию. На мой взгляд, Кирилл Вышинский, который арестован на территории Украины, сделал для мира и защиты прав человека намного больше, поэтому Кирилл Вышинский больше достоин быть номинантом на Нобелевскую премию мира", — сказал Брод.

По его мнению, заявление Валенсы — чисто политическое, чтобы "лишний раз напомнить о себе и попытаться войти в какой-то политический процесс".

Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения. В середине мая Сенцов объявил голодовку.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене из-за журналистских публикаций. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал. В июле арест Вышинского был продлен до 8 сентября.

В пятницу, 24 августа, исполнилось 100 дней, как Вышинский находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении "РИА Новости Украина" как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.