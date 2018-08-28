В Google прокомментировали слова Трампа о предвзятости

ВАШИНГТОН, 28 сен — РИА Новости. Компания Google отрицает претензии президента США Дональда Трампа, который обвинил поисковик в том, что он показывает только негативные новости о нем.

"Когда пользователи набирают запросы в поисковом окне Google, наша цель заключается в том, чтобы они в течение секунд получили наиболее релевантные ответы. Поиск не используется для того, чтобы формировать политическую повестку дня, и мы не занимаемся предвзятым изменением наших результатов в направлении той или иной политической идеологии", — говорится в заявлении компании.

"Мы постоянно работаем над улучшением поиска Google и никогда не будем ранжировать результаты поиска для манипулирования политическими настроениями", — заверяет компания.

Трамп, между тем, продолжил критику Google.

"Результаты по запросу "новости о Трампе" показывают только просмотры и сообщения фейковых новостных СМИ. Другими словами, они подделали (результаты) для меня и для других таким образом, чтобы почти все статьи и новости были плохие. Фейковое CNN играет важную роль. Республиканские, консервативные и честные СМИ отключают. Незаконно?" — написал Трамп в Twitter

"Google и другие подавляют голоса консерваторов и прячут информацию и хорошие новости. Они контролируют то, что мы можем и не можем видеть. Это очень серьезная ситуация, и она будет решена!" — добавил Трамп.