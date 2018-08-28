В Италии отказали в экстрадиции российского предпринимателя на родину

РИМ, 28 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Апелляционный суд Милана принял решение отказать в экстрадиции в Россию 48-летнего предпринимателя из Самары Вадима Харитонова, который на родине обвиняется в мошенничестве и незаконном присвоении денежных средств, стало известно РИА Новости во вторник из источников в миланских судебных кругах.

Согласно этой информации, вердикт миланского суда был вынесен в конце июня, когда Харитонов был отпущен на свободу из-под домашнего ареста. Поскольку в отведенное итальянским законодательством время прокуратура Милана не опротестовала судебный приговор, отныне он считается окончательным. Сам россиянин направил в компетентные органы Италии запрос о предоставлении ему статуса политического беженца, решение по данному вопросу должно быть вынесено в ближайшие месяцы.

В ходе судебного рассмотрения данного дела Харитонов утверждал, что в РФ он может быть подвергнут преследованиям, и что его жизни на родине грозит серьезная опасность. Именно на этом основании он просил не выдавать его РФ.

В постановлении Апелляционного суда, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, указывается, что ордер на арест Харитонова был выдан судебными органами РФ в мае 2015 года, после чего россиянин был объявлен в международный розыск. В марте 2018 года он был арестован в Италии и через некоторое время помещен под домашний арест. Миланская прокуратура предложила удовлетворить запрос на экстрадицию предпринимателя в Россию, однако суд, изучив документацию, направленную российской стороной, счел, что в ней не содержится достаточно веских оснований для признания Харитонова виновным, и постановил освободить его из-под стражи.

Итальянский адвокат Харитонова Мауро Страини отказался дать РИА Новости комментарии по данному делу, сославшись на то, что обязательно должен согласовывать любую информацию для СМИ со своим клиентом.

По данным итальянского информагентства Ansa, прежде, чем попасть в Италию, Харитонов с семьей побывал в Хорватии, где запросил политическое убежище. Однако когда хорватские власти выяснили, что гражданин РФ впервые въехал на территорию ЕС через Италию, ему было предложено отправиться на Апеннины. Так Харитонов сначала оказался в южноитальянском городе Бари, а затем в Милане.