В Италии отказали в экстрадиции российского предпринимателя на родину

РИМ, 28 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Апелляционный суд Милана принял решение отказать в экстрадиции в Россию 48-летнего предпринимателя из Самары Вадима Харитонова, который на родине обвиняется в мошенничестве и незаконном присвоении денежных средств, стало известно РИА Новости во вторник из источников в миланских судебных кругах.
В ходе судебного рассмотрения данного дела Харитонов утверждал, что в РФ он может быть подвергнут преследованиям, и что его жизни на родине грозит серьезная опасность. Именно на этом основании он просил не выдавать его РФ.
Итальянский адвокат Харитонова Мауро Страини отказался дать РИА Новости комментарии по данному делу, сославшись на то, что обязательно должен согласовывать любую информацию для СМИ со своим клиентом.
По данным итальянского информагентства Ansa, прежде, чем попасть в Италию, Харитонов с семьей побывал в Хорватии, где запросил политическое убежище. Однако когда хорватские власти выяснили, что гражданин РФ впервые въехал на территорию ЕС через Италию, ему было предложено отправиться на Апеннины. Так Харитонов сначала оказался в южноитальянском городе Бари, а затем в Милане.