Порошенко объявил о начале разрыва соглашения о дружбе с Россией

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко объявил о начале процесса разрыва соглашения о дружбе с Россией. Он заявил, что ждет необходимый пакет документов от МИД.

Договор о дружбе

"Мы подошли к следующему шагу: прекращению действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией", — сказал Порошенко.

Россия и Украина в 1997 году подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

Документ закрепляет стратегическое партнерство сторон "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления".

Срок его действия — десять лет с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.

Утратил актуальность

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил прекратить действие соглашения.

Он обратился с письмом к президент Владимиру Путину.

По его Жириновского, по прошествии почти двадцати лет с момента вступления в силу Договора "многие его статьи грубо нарушаются Украиной и игнорируются, а некоторые статьи и вовсе утратили актуальность".

Отношения двух стран

Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма в состав России и начала противостояния в Донбассе.

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины — в частности, в участии в конфликте на юго-востоке страны, шпионаже, кибератаках и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР.

Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризисы.