США не рекомендуют Турции приобретать российские С-400

ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. США не рекомендуют приобретение Анкарой российских С-400, но признают, что решение об этом является суверенным правом страны, заявил во вторник министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Турции предстоит принять решение, принять суверенное решение. Но очевидно, что приобретение Турцией, страной-членом НАТО российских систем ПРО, мы не можем интегрировать это в НАТО. Да, это беспокоит нас и мы не рекомендуем это", — сказал Мэттис на брифинге в Пентагоне.

В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400. Анкара купит две батареи ЗРК, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в развитии производства С-400 в Турции. США и представители НАТО неоднократно критиковали Анкару за эту сделку.