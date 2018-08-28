США не рекомендуют Турции приобретать российские С-400

ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. США не рекомендуют приобретение Анкарой российских С-400, но признают, что решение об этом является суверенным правом страны, заявил во вторник министр обороны США Джеймс Мэттис.
В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400. Анкара купит две батареи ЗРК, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в развитии производства С-400 в Турции. США и представители НАТО неоднократно критиковали Анкару за эту сделку.