Россия поддерживает обмен моряков украинского "ЯМК-0041" на экипаж "Норда"

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к своей украинской коллеге Людмиле Денисовой с просьбой призвать компетентные органы Украины к созданию условий для возвращения домой российских моряков судна "Норд" и украинского экипажа с "ЯМК-0041", отметив, что российские власти поддерживают предложение об обмене российского экипажа на украинский, сообщает пресс-служба омбудсмена.

"Понимая "зеркальность" данной ситуации с обстоятельствами, в которых оказались российские моряки судна "Норд", задержанные украинскими пограничниками 26 марта с.г., и исходя из гуманитарных соображений, российские органы государственной власти поддерживают предложение об осуществлении одновременного перехода через границу и возвращении в место своего проживания моряков двух государств", — написала Москалькова в обращении Денисовой, слова которого приводит пресс-служба.

"Прошу вас, уважаемая Людмила Леонтьевна, содействовать реализации вышеуказанных действий и призвать компетентные органы Украины к созданию условий для возвращения российских и украинских моряков на родину к своим семьям", — отмечается в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ранее уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина вместе с экс-омбудсменом Украины Ниной Карпачевой посетили членов экипажа украинского судна "ЯМК-0041". "Украинские моряки рассказали, что чувствуют себя забытыми и брошенными своим же собственным государством", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, украинский экипаж пожаловался, что поддержку от собственника судна они получали только первые две недели. Ситуация усложняется тем, что никакого письменного контракта перед выходом в рейс с моряками не заключалось.

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.