Летевший из Лондона в Мадрид самолет экстренно сел на западе Франции

Самолет британской авиакомпании EasyJet во время полета. Архивное фото

Самолет британской авиакомпании EasyJet во время полета. Архивное фото

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Пассажирский самолет британской авиакомпании EasyJet, направлявшийся из лондонского аэропорта Гатвик в Мадрид, совершил экстренную посадку в Бресте на западе Франции, сообщает специализированный портал Airlive.

По данным портала, самолет, совершавший рейс U28277, вылетел из Лондона в Мадрид в 12.13 по местному времени (14.13 мск). Посадка в аэропорту города Бреста была совершена из-за технической неисправности, самолет должен произвести дозаправку.

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