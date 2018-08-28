Летевший из Лондона в Мадрид самолет экстренно сел на западе Франции

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Пассажирский самолет британской авиакомпании EasyJet, направлявшийся из лондонского аэропорта Гатвик в Мадрид, совершил экстренную посадку в Бресте на западе Франции, сообщает специализированный портал Airlive.
По данным портала, самолет, совершавший рейс U28277, вылетел из Лондона в Мадрид в 12.13 по местному времени (14.13 мск). Посадка в аэропорту города Бреста была совершена из-за технической неисправности, самолет должен произвести дозаправку.
UPDATE easyJet #U28277 is at 2875ft, heading to Brest #radarbox https://t.co/aYop87jkBg pic.twitter.com/kHAFeU3ROQ— AIRLIVE (@airlivenet) 28 августа 2018 г.