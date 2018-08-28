В Хемниц для участия в протестах съезжаются правые экстремисты

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Представитель саксонского ведомства по охране конституции Мартин Деринг сообщил, что правые экстремисты и агрессивные фанаты со всей Германии мобилизовались для участия в акции протеста в саксонском Хемнице, где мигрантов арестовали по подозрению в убийстве немца. Об этом пишет издание Hannoversche Allgemeine.

Как сообщает издание, на акции протеста в понедельник там были зафиксированы экстремисты из Котбуса (юг Бранденбурга, рядом с Саксонией) и Баварии. Также в беспорядках участвовали члены группировок фанатов Kaotic и NS-Boys.

Для призывов к участию главным образом использовались социальные сети.

В саксонском Хемнице на востоке Германии в ночь на воскресенье произошла драка, в которой погиб 35-летний немец. По подозрению в убийстве были арестованы 23-летний гражданин Сирии и 22-летний гражданин Ирака.

В воскресенье вечером на несогласованной демонстрации в центре Хемница собрались сотни людей, в связи с чем был досрочно прекращен городской праздник. В акции приняли участие, в том числе, правые радикалы, которые выкрикивали угрозы в адрес мигрантов. В понедельник вечером в центре Хемница прошли еще две акции протеста — партии "Левые", а правого гражданского движения Pro Chemnitz. Полиция сообщила о 20 пострадавших во время протестов.

Во вторник также проходят акции у ландтага (земельного парламента) Саксонии в Дрездене. Городская полиция пока не смогла спрогнозировать, сколько людей примут участия в этих акциях.

В саксонском Хемнице на востоке Германии в ночь на воскресенье произошла драка, в которой погиб 35-летний немец. В убийстве подозревают мигрантов. В городе прошли акции протеста, пострадали около 20 человек. Во вторник митинги были и в Дрездене, но уже значительно менее массовые. pic.twitter.com/imqpgELket — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 28 августа 2018 г.

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