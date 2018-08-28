В Балтийское море спустили около 40 тысяч литров попкорна для экоучений

СТОКГОЛЬМ, 28 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Около 40 тысяч литров попкорна спустили во вторник в Балтийское море на природоохранных морских учениях Balex Delta на юге Швеции, сообщает шведская береговая охрана.
"Балтийское море уязвимо и подвержено большим нагрузкам. Вместе мы можем повысить нашу способность быть готовыми, если произойдет авария", — сказала гендиректор береговой охраны Терес Маттсон, слова которой приведены в сообщении.
Ежемесячно в перевозках в Балтийском море задействованы до 4 тысяч судов, и ожидается, что их число возрастет в ближайшие годы до 9 тысяч, говорится в сообщении для прессы.
В целом в учениях задействованы 550 человек из 32 стран, среди которых не только участники, но и наблюдатели. Используются 20 судов, а также самолеты и вертолеты. Россия представлена на уровне наблюдателей.
По сценарию, на мели окажется грузовое судно, что приведет к утечке нефти, роль которой отведена попкорну. В береговой охране ранее пояснили журналистам, что попкорн по своим свойствам схож с нефтью и поэтому удобен в учениях.
Учения Balex Delta проходят ежегодно с 1989 года в рамках регионального сотрудничества. Учения 2019 года пройдут в Дании. Новым в этом году стало участие в учениях наземных служб.