Китайская фирма взломала частный сервер Клинтон, пишут СМИ

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Китайская компания взломала частный сервер Хиллари Клинтон в ее бытность госсекретарем, получив доступ практически ко всей находящейся там корреспонденции, пишет издание Daily Caller со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, вредоносный код, внедренный в сервер Клинтон в штате Нью-Йорк, генерировал копию почти каждого почтового документа, чтобы переслать его базирующейся в Вашингтоне китайской компании.

По словам источников, кибератака на личный сервер госсекретаря являлась частью разведывательной операции.

Сообщается, что офис генерального инспектора разведсообщества США (ICIG) обнаружил "аномалию" на сервере Клинтон еще в 2015 году.

Представитель спецслужб США отказался называть название компании, но заявил, что оно известно. Другой источник заявил изданию, что фирма не являлась технологической и служила "прикрытием" для правительства Китая.

Клинтон в бытность госсекретарем в 2009–2013 годах вела служебную переписку через личный почтовый сервер. ФБР в 2015–2016 годах проводило в связи с этим расследование на предмет возможной утечки секретной информации. По итогам проверки ФБР не нашло в действиях Клинтон состава преступления. Новости о приостановке, возобновлении и повторной приостановке расследования против Клинтон оказали большое влияние на популярность Клинтон в преддверии президентских выборов-2016, которые экс-госсекретарь проиграла Дональду Трампу.