Китайская фирма взломала частный сервер Клинтон, пишут СМИ

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Китайская компания взломала частный сервер Хиллари Клинтон в ее бытность госсекретарем, получив доступ практически ко всей находящейся там корреспонденции, пишет издание Daily Caller со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, кибератака на личный сервер госсекретаря являлась частью разведывательной операции.
Сообщается, что офис генерального инспектора разведсообщества США (ICIG) обнаружил "аномалию" на сервере Клинтон еще в 2015 году.
Клинтон в бытность госсекретарем в 2009–2013 годах вела служебную переписку через личный почтовый сервер. ФБР в 2015–2016 годах проводило в связи с этим расследование на предмет возможной утечки секретной информации. По итогам проверки ФБР не нашло в действиях Клинтон состава преступления. Новости о приостановке, возобновлении и повторной приостановке расследования против Клинтон оказали большое влияние на популярность Клинтон в преддверии президентских выборов-2016, которые экс-госсекретарь проиграла Дональду Трампу.