МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Украинский продюсер Александр Ягольник в своем блоге на сайте издания "Обозреватель" обвинил певицу Ирину Билык в "российскозависимости".
Причиной подобного вывода продюсера стало поздравление Билык с Днем независимости Украины на русском языке.
По словам Ягольника, он с самого начала карьеры следил за певицей и даже способствовал ее развитию. Он также называет певицу ярким доказательством того, что украинский шоу-бизнес может быть успешным, "и Москва для этого не нужна".
По мнению продюсера, это наглядно продемонстрировало ее "российскозависимость". Он также задался вопросом: неужели певица решила, что украинцы забыли ее русскоязычное творчество?
"Для ее фанатов со времен девяностых это было словно ножом по стеклу. Бесконечный позор", — резюмировал продюсер.