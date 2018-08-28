Польские общественники восстановили обелиск погибшим советским воинам

ВАРШАВА, 28 авг – РИА Новости. Обелиск погибшим советским воинам открыт после реконструкции в городе Зомбковице-Слёнске на юго-западе Польши, сообщил РИА Новости руководитель общественной организации "Курск" Ежи Тыц.

"Сегодня был открыт после ремонта памятник советским воинам, стоящий на их захоронении", — рассказал Тыц.

На торжественной церемонии присутствовали генеральный консул России в Познани, представитель Минобороны РФ, православный священник, представители местных властей.

В ходе реставрации, помимо восстановления обелиска, общественники занимались благоустройством захоронений.

Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя вступили в Польше в силу минувшей осенью. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — это памятники солдатам Красной армии. Все подпадающие под закон памятники должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев. При этом данный закон не касается кладбищ и мест захоронения. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что в Польше ведется война с памятниками и "сознательно, последовательно, масштабно насаждается русофобия в качестве национальной идеи".