Во Флориде из-за стрельбы отменили три оставшихся кибертурнира

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Компания Electronic Arts отменила три оставшихся кибертурнира из-за стрельбы, которая произошла на соревнованиях в американском штате Флорида в воскресенье, сообщил генеральный директор компании Эндрю Уилсон.
"Мы приняли решение отменить три оставшихся турнира Madden Championship Series, пока мы проводим полную проверку протоколов безопасности для соревнующихся и зрителей", — заявил Уилсон, слова которого опубликованы на сайте Electronic Arts.
Компания планирует совместно с партнерами установить стабильный уровень безопасности на всех соревновательных мероприятиях.
Уилсон также выразил соболезнования семьям двух погибших при стрельбе и всем пострадавшим, отметив, что это, возможно, "первый раз, когда сообщество геймеров сталкивается с подобной трагедией".