Во Флориде из-за стрельбы отменили три оставшихся кибертурнира

Береговая охрана патрулирует реку Сент-Джонс рядос с развлекательным комплексом Jacksonville Landing в Джексонвилле, где произошла стрельба. 26 августа 2018

Береговая охрана патрулирует реку Сент-Джонс рядос с развлекательным комплексом Jacksonville Landing в Джексонвилле, где произошла стрельба. 26 августа 2018

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Компания Electronic Arts отменила три оставшихся кибертурнира из-за стрельбы, которая произошла на соревнованиях в американском штате Флорида в воскресенье, сообщил генеральный директор компании Эндрю Уилсон.

Ранее сообщалось, что на соревнованиях по киберспорту в Джексонвилле во Флориде 24-летний геймер застрелил двух человек, ранил 11, после чего покончил с собой. Позже выяснилось, что стрелок дважды лечился от психических расстройств.

"Мы приняли решение отменить три оставшихся турнира Madden Championship Series, пока мы проводим полную проверку протоколов безопасности для соревнующихся и зрителей", — заявил Уилсон, слова которого опубликованы на сайте Electronic Arts.

Компания планирует совместно с партнерами установить стабильный уровень безопасности на всех соревновательных мероприятиях.

Уилсон также выразил соболезнования семьям двух погибших при стрельбе и всем пострадавшим, отметив, что это, возможно, "первый раз, когда сообщество геймеров сталкивается с подобной трагедией".