В проливе Ла-Манш французские и британские рыбаки подрались из-за гребешков

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Столкновения между французскими и британскими рыбаками произошли в проливе Ла-Манш из-за границ промысла, сообщает телеканал BFMTV.

Поводом раздора стала зона ловли гребешков святого Якова (Сен-Жак), сообщили власти Нормандии. По словам представителя морской префектуры, здесь собрались 35 французских судов, которым противостояли пять сейнеров из Британии.

"Французы вошли в контакт с англичанами, чтобы помешать им работать. Летели камни, но пострадавших нет. Французы практически окружили британцев", — заявил глава регионального комитета рыбаков Нормандии Димитри Рогофф, который добавил, что английские рыбаки в конце концов покинули спорный район.

Рогофф также объяснил, что нормандские рыбаки, которые ограничены в ловле моллюсков сроками от 1 октября до 15 мая, требуют от английских коллег соблюдения промысловых границ во время вынужденного простоя.