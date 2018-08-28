В ДНР заявили об обострении ситуации в преддверии "школьного" перемирия

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (233)

ДОНЕЦК, 28 авг — РИА Новости. Ситуация в Донбассе в преддверии "школьного" перемирия обострилась, заявил во вторник журналистам официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Контактная группа по Донбассу ранее согласовала "школьное" перемирие, которое вступает в силу с 29 августа.

"За текущие сутки обстановка на линии соприкосновении обострилась", — сказал Безсонов.

По его словам, на мариупольском направлении украинские силовики применяли минометы. На горловском направлении впервые со вступления в силу "хлебного" перемирия, которое действует с 1 июля, они применили артиллерию калибром 152 миллиметра, добавил Безсонов.

"Мы предполагаем, что все эти действия имеют единственную цель — сорвать предстоящее "школьное" перемирие", — добавил представитель оперативного командования ДНР.