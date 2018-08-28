В полиции сообщили о 20 пострадавших во время протестов в Хемнице

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Полиция Саксонии во вторник сообщила о 20 пострадавших во время протестных акций, которые прошли днем ранее в немецком городе Хемниц.

По данным полиции, в общей сложности 591 сотрудник полиции присутствовал для обеспечения безопасности на двух демонстрациях, которые состоялись в центре Хемница в понедельник вечером. Речь идет об акциях партии "Левые", а также правого гражданского движения "Pro Chemnitz".

"Во время обеих демонстраций произошли столкновения, при которых, по предварительным данным, пострадали в общей сложности 18 участников акций и двое полицейских", — говорится в пресс-релизе полиции.

Правоохранители завели 43 дела по подозрению в нарушении общественного порядка группой лиц, использовании отличительных признаков организаций, чья деятельность противоречит конституции, нанесении телесных повреждений и нарушении закона о порядке проведения собраний Саксонии.

В общей сложности около шести тысяч человек приняли участие в демонстрации гражданского движения "Pro Chemnitz" и еще 1,5 тысячи человек в демонстрации партии "Левые". Отмечается, что полиции в значительной мере удалось обеспечить свободу собраний и безопасность участников акций.

В саксонском Хемнице на востоке Германии в ночь на воскресенье произошла драка, в которой погиб 35-летний немец. По неподтвержденным данным, в потасовке участвовали мигранты. Сотни человек приняли участие в воскресенье вечером в несогласованной демонстрации в центре Хемница, в этой связи был досрочно прекращен городской праздник. В акции приняли участие, в том числе, правые радикалы, они выкрикивали угрозы в адрес мигрантов.

Подозреваемыми по делу об убийстве 35-летнего гражданина Германии в саксонском городе Хемниц проходят 23-летний гражданин Сирии и 22-летний гражданин Ирака. Как сообщалось ранее, административный суд Хемница в понедельник выдал ордер на их арест.