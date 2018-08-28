Во время протестов в немецком Хемнице пострадал россиянин

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Во время беспорядков в немецком Хемнице пострадал россиянин, сообщили в российском посольстве в Германии.

В дипмиссии отметили, что генеральное консульство в Лейпциге связалось с пострадавшим и местными правоохранительными органами.

"Состояние российского гражданина оценивается как удовлетворительное, угрозы для жизни нет. Сотрудники генконсульства выехали в больницу, чтобы посетить пострадавшего и оказать ему всю необходимую помощь", — добавили в посольстве.

Дипломаты пообещали сообщать о состоянии пациента.

В акциях приняли участие порядка трех тысяч человек, в том числе около двух тысяч националистов. Их оппоненты из левого лагеря собрали около тысячи сторонников. Обе демонстрации прошли в центре города и завершились по требованию полиции после того, как активисты стали кидать друг в друга горящие петарды. Пострадали двадцать человек — 18 протестующих и два сотрудника полиции.

Причины акции

В ночь на воскресенье в Хемнице произошла драка, в которой погиб 35-летний немец. По неподтвержденным данным, в потасовке участвовали мигранты. После этого сотни человек вышли на несогласованную демонстрацию в центре Хемница, из-за этого досрочно прекратился городской праздник. В акции приняли участие, в том числе, правые радикалы, они выкрикивали угрозы в адрес мигрантов.

Подозреваемыми по делу об убийстве проходят 23-летний гражданин Сирии и 22-летний гражданин Ирака. В понедельник административный суд Хемница выдал ордер на их арест.