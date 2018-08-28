На Аляске установили "Тотем Дружбы" России и США

АНКОРИДЖ (штат Аляска), 28 авг — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Крупнейший город Аляски Анкоридж с недавних пор встречает туристов и местных жителей семиметровым якутским сэргэ – ритуальным деревянным столбом, который назвали "Тотемом Дружбы" России и США. О дружбе в отношениях между двумя державами сейчас почти никто не говорит, однако жители северного штата придерживаются иного мнения.

Этот памятник добрососедства между западом США и Дальним Востоком России был установлен в июле якутскими мастерами. Найти его очень просто — он располагается в паре метров от стелы "Добро пожаловать в Анкоридж". Такое соседство не может остаться незамеченным.

"Мы видим его каждый день, когда проезжаем мимо. Этот тотем из Сахи великолепен. Столб дружбы", — заявил в интервью РИА Новости мэр Анкориджа, который лично принимал участие в открытии этого монумента.

В процесс установки сэргэ были вовлечены власти штата, генконсульство США во Владивостоке, участники совета по отношениям "США-Россия" и просто неравнодушные активисты. Корреспондент РИА Новости своими глазами увидела это уникальное место и пообщалась с теми, кто приложил большие усилия, чтобы данный проект воплотился в жизнь.

Сэргэ для Аляски

Активный участник заседаний форума Российско-американского тихоокеанского партнерства, президент организации "Морской обмен Аляски" (Marine Exchange of Alaska) Пол Фуз открыл двери своего дома, чтобы показать, как создавался "Тотем Дружбы". В июле этого года он принял якутских мастеров, которые прямо во дворе его дома трудились над произведением искусства.

На столе у него лежит эскиз якутского столба, а из окна дома можно увидеть сам памятник. Но сэргэ в его дворе — это лишь маленькая копия того, что стоит на въезде в город.

"У нас остались излишки дерева, и для меня сделали такой трехметровый тотем. Проходящие мимо люди интересуются, что это, поэтому я работаю над плашкой, которая бы объясняла историю и значение данного памятника", — объяснил Фуз.

По его словам, проблем с получением разрешения от города на установку столба не возникло, а власти аэропорта, напротив которого и располагается монумент, просто попросили, чтобы его высота не превышала высоту прожекторов.

Идея установки "Тотема Дружбы" принадлежит Михаилу Ершову, директору некоммерческой организации "Этнокультурное объединение "Эллэйада". В прошлом году он принял участие в 22-м заседании Российско-Американского тихоокеанского партнерства (РАТОП), которое прошло в Якутске, где и предложил главе форума Дереку Норбергу начать работу над проектом.

Пол Фуз, в свою очередь, согласился стать спонсором и взял на себя все организационные вопросы по покупке столба, предоставления инструментов и места для вырезания. Он также решил все вопросы по выделению места под монумент и его установке.

Ершов рассказал РИА Новости о значении сэргэ. "Сэргэ – это коновязь. Для якутов коновязь является символом гостеприимства и доброжелательности. Также она является символом выживания в трудных климатических условиях (в Якутии вечная мерзлота, короткое лето, температура зимой достигает минус 70 градусов и выжить в таких условиях достаточно трудно). Наши предки ставили сэргэ перед своим жилищем, рядом с входной дверью. Это означало: мы заселились на этом месте на долгое время, как бы это трудно для нас ни было, мы готовы выжить, мы открыты для гостей, привязывайте лошадь и заходите к нам в гости", — говорит мастер.

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Он заявил, что якутские мастера установили его "как символ нашим намерениям о добрососедских отношениях между Аляской и Дальним Востоком России".

Церемония открытия "Тотема Дружбы" была проведена по канонам старой якутской традиции: с привезенной из республики земли, сжиганием прядки лошадиных волос, а также бросанием монет в яму, куда был поставлен сэргэ, в знак удачи и благополучия.

"То, что тотем установлен на въезде в город Анкоридж, на наш взгляд, усиливает его значение как гостеприимного, миролюбивого города. Эскиз тотема изготовлен Вильмом Федоровичем Яковлевым — этнографом, историком и культурологом. Единственным крупным специалистом по истории сэргэ в Якутии", — добавил Ершов.

Сэргэ в напоминание

Дерек Норберг уверен, что подобного рода проекты — именно то, в чем Россия и США нуждаются сегодня все больше. С ним согласны и другие участники форума РАТОП.

"Мы слышим обо всех этих конфликтах (между Россией и США) в СМИ, но, я думаю, большинство из этого выдумано и искусственно создано. В любом случае, просто важно, что мы делаем подобные вещи, как установка тотема, что является напоминаем другим людям и самим себе того, сколько общего у нас есть с Россией. Особенно между народами. Мы ладим", — отмечает Фуз.

Глава "Эллэйады" также выразил надежду, что "символ намерений по улучшению добрососедских отношений будет способствовать" улучшению взаимоотношений между народами. Он отметил, что отношения между Дальним Востоком России и Аляской во многом оставляют желать лучшего.

"Понятно одно: так долго продолжаться не может, необходима перезагрузка отношений", — заявил собеседник агентства.

Мэр Анкориджа с не меньшим энтузиазмом подошел к якутскому проекту и теперь надеется найти лошадь, чтобы привязать ее к сэргэ, как это предполагают традиции.

"Мне нужно теперь найти лошадь, это не так-то просто здесь сделать", — отмечает Берковиц. По его словам, сэргэ является хорошим напоминанием: "Когда мы можем вести дела между нашими обществами, между людьми, мы можем это делать дружественным образом".