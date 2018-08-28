На Аляске установили "Тотем Дружбы" России и США

АНКОРИДЖ (штат Аляска), 28 авг — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Крупнейший город Аляски Анкоридж с недавних пор встречает туристов и местных жителей семиметровым якутским сэргэ – ритуальным деревянным столбом, который назвали "Тотемом Дружбы" России и США. О дружбе в отношениях между двумя державами сейчас почти никто не говорит, однако жители северного штата придерживаются иного мнения.
"Мы видим его каждый день, когда проезжаем мимо. Этот тотем из Сахи великолепен. Столб дружбы", — заявил в интервью РИА Новости мэр Анкориджа, который лично принимал участие в открытии этого монумента.
В процесс установки сэргэ были вовлечены власти штата, генконсульство США во Владивостоке, участники совета по отношениям "США-Россия" и просто неравнодушные активисты. Корреспондент РИА Новости своими глазами увидела это уникальное место и пообщалась с теми, кто приложил большие усилия, чтобы данный проект воплотился в жизнь.
Сэргэ для Аляски
Активный участник заседаний форума Российско-американского тихоокеанского партнерства, президент организации "Морской обмен Аляски" (Marine Exchange of Alaska) Пол Фуз открыл двери своего дома, чтобы показать, как создавался "Тотем Дружбы". В июле этого года он принял якутских мастеров, которые прямо во дворе его дома трудились над произведением искусства.
На столе у него лежит эскиз якутского столба, а из окна дома можно увидеть сам памятник. Но сэргэ в его дворе — это лишь маленькая копия того, что стоит на въезде в город.
"У нас остались излишки дерева, и для меня сделали такой трехметровый тотем. Проходящие мимо люди интересуются, что это, поэтому я работаю над плашкой, которая бы объясняла историю и значение данного памятника", — объяснил Фуз.
По его словам, проблем с получением разрешения от города на установку столба не возникло, а власти аэропорта, напротив которого и располагается монумент, просто попросили, чтобы его высота не превышала высоту прожекторов.
Идея установки "Тотема Дружбы" принадлежит Михаилу Ершову, директору некоммерческой организации "Этнокультурное объединение "Эллэйада". В прошлом году он принял участие в 22-м заседании Российско-Американского тихоокеанского партнерства (РАТОП), которое прошло в Якутске, где и предложил главе форума Дереку Норбергу начать работу над проектом.
Ершов рассказал РИА Новости о значении сэргэ. "Сэргэ – это коновязь. Для якутов коновязь является символом гостеприимства и доброжелательности. Также она является символом выживания в трудных климатических условиях (в Якутии вечная мерзлота, короткое лето, температура зимой достигает минус 70 градусов и выжить в таких условиях достаточно трудно). Наши предки ставили сэргэ перед своим жилищем, рядом с входной дверью. Это означало: мы заселились на этом месте на долгое время, как бы это трудно для нас ни было, мы готовы выжить, мы открыты для гостей, привязывайте лошадь и заходите к нам в гости", — говорит мастер.
Якутские мастера установили на Аляске "Тотем дружбы". #Alaska #Yakutia https://t.co/47sp5W39wy pic.twitter.com/1bPXxoTzWw— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 28 августа 2018 г.
Он заявил, что якутские мастера установили его "как символ нашим намерениям о добрососедских отношениях между Аляской и Дальним Востоком России".
Церемония открытия "Тотема Дружбы" была проведена по канонам старой якутской традиции: с привезенной из республики земли, сжиганием прядки лошадиных волос, а также бросанием монет в яму, куда был поставлен сэргэ, в знак удачи и благополучия.
"То, что тотем установлен на въезде в город Анкоридж, на наш взгляд, усиливает его значение как гостеприимного, миролюбивого города. Эскиз тотема изготовлен Вильмом Федоровичем Яковлевым — этнографом, историком и культурологом. Единственным крупным специалистом по истории сэргэ в Якутии", — добавил Ершов.
Сэргэ в напоминание
"Мы слышим обо всех этих конфликтах (между Россией и США) в СМИ, но, я думаю, большинство из этого выдумано и искусственно создано. В любом случае, просто важно, что мы делаем подобные вещи, как установка тотема, что является напоминаем другим людям и самим себе того, сколько общего у нас есть с Россией. Особенно между народами. Мы ладим", — отмечает Фуз.
Глава "Эллэйады" также выразил надежду, что "символ намерений по улучшению добрососедских отношений будет способствовать" улучшению взаимоотношений между народами. Он отметил, что отношения между Дальним Востоком России и Аляской во многом оставляют желать лучшего.
"Понятно одно: так долго продолжаться не может, необходима перезагрузка отношений", — заявил собеседник агентства.
Мэр Анкориджа с не меньшим энтузиазмом подошел к якутскому проекту и теперь надеется найти лошадь, чтобы привязать ее к сэргэ, как это предполагают традиции.
"Мне нужно теперь найти лошадь, это не так-то просто здесь сделать", — отмечает Берковиц. По его словам, сэргэ является хорошим напоминанием: "Когда мы можем вести дела между нашими обществами, между людьми, мы можем это делать дружественным образом".