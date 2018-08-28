Трамп раскритиковал Google за предвзятый показ новостей о нем

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал Google за то, что, по его мнению, поисковая система избирательно показывает новости о нем.

"Результаты поиска Google по запросу "новости о Трампе" показывают только обзоры/сообщения фейковых СМИ. Другими словами, это фальсифицировано, для меня и для других, таким образом, почти все истории и новости — плохие", — написал Трамп в Twitter

"Девяносто шесть процентов результатов по "новостям о Трампе" от СМИ, относящихся к левому крылу, очень опасно. Google и другие подавляют голоса консерваторов и прячут хорошие новости и информацию. Они контролируют то, что мы можем и не можем видеть. Это очень серьезная ситуация — она будет рассмотрена", — добавил он.

У Трампа сложные отношения со СМИ, некоторые из которых он в свое время называл "оппозиционной партией" и "врагами народа", получая взамен жесткую критику. В ежегодном рейтинге свободы прессы международной правозащитной организации "Репортеры без границ" (RSF) США опустились на две позиции, заняв 45-е место.