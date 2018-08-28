Порошенко поднимет вопрос о миротворцах в Донбассе на Генассамблее ООН

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко выступит на заседании Генассамблеи ООН 26 сентября, он поднимет вопрос о введении миротворческой миссии в Донбасс, а также тему голодомора, сообщил во вторник постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.
По его словам, в ходе выступления Порошенко поднимет вопрос миротворческой миссии ООН для Донбасса, а также тему голодомора. Ельченко также заявил, что Порошенко проведет ряд двусторонних встреч, в частности, запланирована встреча с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
Голод 1932-1933 годов охватил все основные зерновые районы СССР — Украину, Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. Тогда, по разным оценкам, погибли от 7 до 8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона — на Украине, 2 миллиона — в Казахстане и Киргизии, 2-2,5 миллиона — в РСФСР.