Порошенко поднимет вопрос о миротворцах в Донбассе на Генассамблее ООН

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко выступит на заседании Генассамблеи ООН 26 сентября, он поднимет вопрос о введении миротворческой миссии в Донбасс, а также тему голодомора, сообщил во вторник постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.

"Готовится и планируется визит президента на Генеральную ассамблею ООН. Она на сегодняшний день имеет условные временные рамки с 24 по 27 сентября. Это всё еще будет подтверждаться. 26 у него будет выступление на Генассамблее, сразу же после обеденного перерыва", — сказал Ельченко на брифинге в Киеве, трансляцию вели украинские телеканалы.

По его словам, в ходе выступления Порошенко поднимет вопрос миротворческой миссии ООН для Донбасса, а также тему голодомора. Ельченко также заявил, что Порошенко проведет ряд двусторонних встреч, в частности, запланирована встреча с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Объявив голодомор геноцидом и актом "тоталитарного террора" против украинцев, власти Украины добиваются от мирового сообщества признания того же. В России действия Киева воспринимаются как попытка "политизировать историю", внести "недоверие и враждебность в отношения двух стран, поссорить народы Украины и России".

Голод 1932-1933 годов охватил все основные зерновые районы СССР — Украину, Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. Тогда, по разным оценкам, погибли от 7 до 8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона — на Украине, 2 миллиона — в Казахстане и Киргизии, 2-2,5 миллиона — в РСФСР.