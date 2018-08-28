Постпред Украины пообещал России "неприятные сюрпризы" на Генассамблее ООН

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости. Киев готовит несколько инициатив относительно Донбасса и Крыма, которые станут для российской делегации "неприятными сюрпризами" во время заседания Генеральной ассамблеи ООН, утверждает постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.

Генассамблея ООН пройдет с 24 по 27 сентября. Ельченко ранее сообщил, президент Украины Петр Порошенко выступит на заседании Генассамблеи 26 сентября.

"Их (Россию – ред.) ждет несколько очень неприятных сюрпризов – это и касательно Крыма, и касательно Донбасса", — сказал Ельченко во вторник на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

Он отметил, что когда инициативы будут озвучены официально, российская делегация в ООН будет "неприятно удивлена". Также, по его словам, на заседании Генассамблеии ООН планируется традиционное принятие резолюции по Крыму.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что поручил дипломатам подготовить новую резолюцию по Крыму к следующей сессии Генассамблеи ООН. По его словам, Украина намерена поднять вопрос о якобы имеющихся нарушениях прав крымских татар, проживающих в Крыму. Россия ранее заявляла в Международном суде ООН, что Украина не смогла привести доказательства дискриминации крымских татар, в которой она обвинила РФ.

Предыдущая резолюция ООН по Крыму была принята в декабре 2017 года. За ее принятие проголосовали 70 государств ООН, против — 26, 76 стран воздержались. Среди тех, кто поддержал инициативу — большинство европейских стран и США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле считают резолюциею неправильной и не согласны с ее принятием. Резолюция не отражает реальной ситуации в Крыму и транслирует пропагандистские мифы Киева, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что резолюция — не более чем политическая трескотня. Он отметил, что "все обвинения в адрес России строятся на песке… никто не привел ни одного факта, в том числе по обвинениям в якобы нарушенных правах крымчан, крымских татар и так далее". Он отметил, что поскольку "Порошенко ни о каких фактах не сообщает, можно сделать вывод, что их просто у него нет". Он призвал всех "хулителей России вернуться к принципу презумпции невиновности".

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина заявила, что резолюция никак не отражает реальное положение дел. По словам Суторминой, единственная международная организация, которая объединяет максимальное число государств и призвана сообща работать над мировыми проблемными ситуациями, "начинает плясать под дудку отдельно взятой группы стран".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".