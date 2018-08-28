В Брюсселе бездомные устроили бунт против размещения мигрантов в их центре

БРЮССЕЛЬ, 28 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Обитатели центра по приему бездомных в брюссельском районе Арен взбунтовались против размещения в нем мигрантов из Африки и Ближнего Востока, сообщила во вторник телерадиокомпания RTL.

В результате беспорядков с применением насилия в воскресенье и понедельник гражданская платформа, инициировавшая размещение мигрантов в центре для бездомных, была вынуждена приостановить его реализацию.

"Нарушителей порядка задерживали несколько раз, но каждый раз освобождали в виду незначительности совершенных ими правонарушений. И хотя мы сожалеем, что они совершают акты насилия, мы должны помнить о том, что мотивом для них остается стремление получить постель для ночлега", — сказал в эфире RTL представитель гражданской платформы в поддержку мигрантов Мехди Кассу.

Комментируя инциденты, в коммуне Брюссель-центр РИА Новости сообщили, что на будущей неделе столичное правительство намерено провести специальное заседание по вопросу расширения инфраструктуры по приему брюссельских бездомных.

По данным СМИ, в Брюсселе их насчитывается около одной тысячи.