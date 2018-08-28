Глава МИД Турции прокомментировал отношения Москвы и Анкары

АНКАРА, 28 авг — РИА Новости, Алена Палажченко. Турецко-российские отношения не являются альтернативой ее отношениям с США и ЕС, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы не обязаны принимать участие в несправедливых санкциях, которые одна страна накладывает на другую. Наши отношения с Россией не являются альтернативой отношениям с ЕС или США. Турция проводит сбалансированную политику", — сказал Чавушоглу на пресс-конференции в ходе визита в Литву. Трансляцию вел телеканал NTV.

Он также прокомментировал поставки в Турцию российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

"Системы ПРО мы изначально хотели получить от союзников, прежде всего, от США. Они нам их не продали или не захотели продать. Но мы нуждаемся в этих системах, сейчас нам нужно удовлетворить срочную потребность в них… С-400 – это не наше предпочтение, это вынужденная необходимость", — сказал турецкий министр.

Он добавил, что США не может гарантировать поставки в Турции ЗРК Patriot, напомнив об угрозах из Вашингтона заморозить поставку истребителей-бомбардировщиков пятого поколении F-35. "По проекту F-35 мы партнеры, но если они будут действовать, как в ковбойском фильме, по принципу "делаю, что хочу", то мы будем отвечать", — отметил Чавушоглу.

В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400. Анкара купит две батареи ЗРК, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в развитии производства С-400 в Турции. США и представители НАТО неоднократно критиковали Анкару за эту сделку.

Ранее сообщалось, что конгресс США намерен приостановить поставку истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 Турции из-за планов Анкары на российские ЗРК С-400. Сенаторы внесли в оборонный бюджет поправку, согласно которой министр обороны должен составить доклад с оценкой потенциальных "значительных изменений" в поставках самолетов Турции. До тех пор, пока доклад не будет готов, поставки предлагается заморозить вовсе.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. Минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Затем президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты, на общую сумму в 533 миллиона долларов.