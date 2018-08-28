Роухани рассказал, что побудило Трампа выйти из ядерного соглашения

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Зимние протесты в Иране побудили президента США Дональда Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил иранский президент Хасан Роухани, отвечая на вопросы парламентариев относительно экономических проблем в стране.

"Декабрьские-январские события побудили Трампа объявить: "Я не останусь в СВПД, если только Европа и другие страны не саккомпанируют мне относительно региона и вопроса о ракетах, если они не сделают этого, я выйду из него (ядерного соглашения — ред.) в одностороннем порядке", — приводятся слова Роухани на его официальном сайте.

Соглашение между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) было заключено в июле 2015 года. Оно накладывает ограничения на развитие ядерной программы Ирана в обмен на снятие экономических и финансовых санкций. Трамп в начале мая объявил, что Вашингтон выходит из этого соглашения. США восстановили масштабные санкции против Ирана, которые были ранее приостановлены в результате достижения СВПД.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря минувшего года несколько дней подряд проходили массовые акции социального протеста. Тогда Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. Некоторые акции сопровождались погромами и столкновениями между участниками и полицией.