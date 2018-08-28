В Одессе девушка устроила стрельбу около ресторана

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости. Девушка устроила стрельбу по машине возле ресторана "МакДональдс" в Одессе, пострадавших нет, сообщил во вторник советник главы Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

"Этот конфликт возле ресторана "МакДональдс" произошел в компании, которая отдыхала в "Аркадии" и в утреннее время возвращалась домой. В результате конфликта между мужчиной и 22-летней девушкой последняя осуществила несколько выстрелов в заднее стекло автомобиля из травматического оружия, который принадлежит этому мужчине", — сообщил Форостяк в эфире телеканала "112. Украина".

По его информации, в результате инцидента никто не пострадал, девушку госпитализировали, потому что она была "в неадекватном состоянии".

"Сейчас решается вопрос правовой квалификации этих событий… Решается вопрос, есть ли в действиях признаки хулиганства или еще какие-то правонарушения, например, умышленное причинение телесных повреждений", — добавил Форостяк.