В Конго число заболевших Эболой превысило 80 человек

ЖЕНЕВА, 28 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество подтвержденных случаев заболевания смертельной геморрагической лихорадкой Эбола в Демократической республике Конго превысило 80 человек, сообщил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер.

"По данным на 26 августа зарегистрировано 111 случаев Эболы. Из них 83 подтверждённые. Кроме того, зарегистрировано 75 смертей", — сказал он.

По данным Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ), среди подтвержденных случаев заражения Эболой 24% пациентов – дети.