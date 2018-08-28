Рябков назвал позицию США в отношении Ирана шантажом

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Некоторые компании под давлением политического и экономического шантажа США в отношении Ирана уже отказались от сотрудничества с Тегераном, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Такого рода политический и экономический шантаж уже привел к тому, что некоторые крупные европейские компании отказались от работы в Иране, опасаясь последствий и предпочитая оставаться в безопасности", — сказал Рябков, выступая на встрече международной научно-образовательной программы Школа БРИКС в фонде Горчакова.