Россия приглашает партнеров по БРИКС продолжать сотрудничество с Ираном

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Продолжение сотрудничества с Ираном сейчас имеет особое значение, поэтому Москва приглашает партнеров по БРИКС присоединиться к этим усилиям, чтобы укрепить Тегеран в решении не покидать Совместный всеобъемлющий план действий по его ядерной программе (СВПД), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Продолжить сотрудничество с Ираном — это то, что сейчас особенно важно, в том числе с политической точки зрения. Мы хотели бы чтобы страны БРИКС присоединились к нашим усилиям в этой сфере. И это содействие укрепит наших иранских партнеров в решении не покидать СВПД", — сказал Рябков, выступая на открытой лекции международной научно-образовательной программы "летняя школа БРИКС" в "Фонде Горчакова".

Соглашение между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) было заключено в июле 2015 года. Оно накладывает ограничения на развитие ядерной программы Ирана в обмен на снятие экономических и финансовых санкций. Трамп в начале мая объявил, что Вашингтон выходит из этого соглашения. США восстановили масштабные санкции против Ирана, которые были ранее приостановлены в результате достижения СВПД.