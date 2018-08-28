МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Случайные прохожие сняли на видео стычку кота и тюленя.

На кадрах видно, как кот подходит к ластоногому и бьет его лапой по морде. Тюлень решает не вступать в драку и просто откатывается подальше.

Видео в Twitter выложила пользователь Molly_Cats.

​"Это нападение!" — подписала она ролик.

Пост собрал более 200 тысяч лайков и три тысячи комментариев. Большинство пользователей восхитились стратегией ластоногого, а кто-то даже сравнил его с нападающим сборной Бразилии Неймаром, который прославился своими театральными падениями на футбольном поле.