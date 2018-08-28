В ДНР сообщили об одном погибшем из-за обстрелов со стороны ВСУ

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (229)

ДОНЕЦК, 28 авг — РИА Новости. Один мирный житель погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике Докучаевска, заявил журналистам во вторник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Сегодня утром был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ с применением противотанковой управляемой ракеты по направлению Новотроицкое-Докучаевск. Управляемая ракета была прицельно выпущена по грузовому автомобилю "БелАЗ"… Водитель погиб на месте", — заявил представитель ведомства.

В СЦКК пояснили, что в момент обстрела автомобиль находился в районе известнякового карьера. Сотрудники вывозили пробы известняка для экспертизы.

Карета "скорой помощи" не может выехать на место происшествия из-за близкого расположения к линии соприкосновения. Представительство ДНР в СЦКК запросило гарантии безопасности для эвакуации тела.