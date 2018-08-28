Дискуссия о расширении БРИКС преждевременна, заявил Рябков

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Пока преждевременно запускать дискуссию о расширении БРИКС, сейчас важно работать над укреплением имеющихся институтов, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Привлекательность БРИКС для третьих стран объясняется и тем, что мы открыты для конструктивного взаимодействия", — сказал Рябков, выступая во вторник на встрече со студентами летней школы БРИКС в Фонде Горчакова.

При этом он подчеркнул, что пока "преждевременно запускать дискуссию о возможном расширении БРИКС".

"Эта тема требует глубокой проработки… Нам кажется, что целесообразнее на данном этапе сконцентрироваться на укреплении бриксовских институтов", — подчеркнул замглавы МИД РФ.