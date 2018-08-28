Уборщицы Киршнер отравились токсичным веществом после обыска в ее доме

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Уборщицы экс-президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер отравились неизвестным токсичным веществом после проведенных в ее доме обысков в рамках дела о коррупции, говорится в заявлении адвоката экс-главы государства Карлоса Альбето Бералди.

Как утверждается в заявлении, опубликованном на странице Киршнер в Facebook, 25 августа "чрезвычайно серьезная ситуация" произошла в одном из домов экс-президента. По словам адвоката, уборщицы, наводившие порядок в доме после обысков, почувствовали "головокружение, сильный зуд в горле и вокруг глаз, проблемы с дыханием". Бералди отметил, что эти симптомы сохранялись у уборщиц в течение дня, и они вынуждены были обратиться в больницу.

"После проведения необходимого медицинского осмотра выяснилось, что симптомы были вызваны контактом с токсичным веществом, им было рекомендовано избегать повторного попадания в эту же среду", — заявил адвокат.

Глава федеральной полиции Нестор Ронкалья заявил, что никакие химические или токсичные вещества не использовались при обыске в доме Киршнер.

"Какие-либо химические вещества не использовались. Токсичные вещества ни в коем случае не были оставлены", — приводит слова Ронкальи издание Nacion.

Обыски в трех домах Киршнер состоялись на прошлой неделе. Ведущий расследование федеральный судья Клаудио Бонадио по их итогам уже заявил, что бывшие президенты Аргентины Кристина и Нестор Киршнеры стояли во главе преступной организации, незаконно получавшей денежные средства с 2008 по 2015 год.