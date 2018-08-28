Рябков рассказал о возможной встрече Лаврова и Помпео

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Москва работает над тем, чтобы встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео состоялась на полях сессии высокого уровня Генассамблеи ООН в конце сентября, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

"Я думаю, что это вполне вероятно", — сказал Рябков, отвечая на вопрос, планируется ли встреча Лаврова и Помпео на полях недели высокого уровня ГА ООН в конце сентября.

"Но до достижения четкой договоренности по дате и месту было бы с моей стороны опрометчиво что-то говорить твердо. Мы помним, как в прошлом не получалось согласовать встречу, даже когда оба руководителя (внешнеполитических ведомств РФ и США) участвовали в одном и том же многостороннем мероприятии. Но сегмент высокого уровня Генассамблеи — это, конечно, ближайшая возможность. Мы работаем в этом направлении", — отметил замглавы МИД РФ.