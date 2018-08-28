В Италии арестовали пятерых украинцев за незаконный провоз мигрантов

РИМ, 28 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Пять украинцев арестованы в южноитальянских областях Апулия и Сицилия по подозрению в организации нелегальной миграции через Средиземное море, сообщили представители местных правоохранительных органов.

Сотрудники спецподразделений финансовой гвардии Бари в понедельник наложили арест на одномачтовое парусное судно длиной десять метров, которое находилось в море в нескольких милях от апулийского городка Торре-Сан-Дженнаро. Видеозапись, сделанная в ходе этой полицейской операции, выложена на сайте финансовой гвардии.

На борту яхты были обнаружены 73 нелегальных мигранта из Ирака — 43 мужчины, семь женщин, в том числе одна беременная, а также 23 несовершеннолетних подростка. Все они были немедленно доставлены на берег, где полиция занялась их идентификацией. Трое граждан Украины, экипаж судна, были арестованы по подозрению в содействии нелегальной миграции и переданы компетентным органам.

Сообщается, что только с начала 2018 года сотрудники финансовой гвардии Апулии уже задержали 14 судов, которые доставляли мигрантов к берегам Италии, и арестовали 23 контрабандистов, занимавшихся нелегальной перевозкой людей.

Практически одновременно в заповедники Вендикари в сицилийской провинции Сиракузы была задержана другая парусная яхта, на борту которой находились 44 мигранта из Афганистана, в том числе пятеро женщин и 13 детей.

По информации местных СМИ, судно с беженцами первыми увидели отдыхавшие в природном парке туристы, которые сообщили об этом в береговую охрану Италии. Спешно прибывшие в Вендикари военные и правоохранители наложили арест на яхту и арестовали двух украинцев, которые подозреваются в организации доставки нелегальных мигрантов в Италию.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока. Новое правительство Италии объявило борьбу с нелегальной миграцией одной из своих приоритетных задач. В начале августа премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что всего за два месяца деятельности его кабинета количество высадок мигрантов в Италии снизилось на 80-85% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.