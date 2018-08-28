На Аляске призвали к сотрудничеству с Дальним Востоком России

АНКОРИДЖ (штат Аляска), 28 авг – РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Аляска и Дальний Восток России сталкиваются со схожими вызовами, их необходимо решать путем совместной работы, заявил в интервью РИА Новости мэр крупнейшего в штате города Анкоридж Итан Берковиц.

В конце июля в Анкоридже состоялось 23-е заседание Российско-Американского тихоокеанского партнерства (РАТОП). В нем приняли участие официальные лица из России и США, представители деловых кругов и общественных организаций. Как рассказали РИА Новости в посольстве РФ в Вашингтоне, стороны обсудили возможность заключения договоренностей по сотрудничеству в Беринговом проливе и контролю над движением судов, расширение полетов авиакомпании "Якутия" на Аляску, взаимодействие в нефтегазовой области. Мэр Анкориджа также принял участие в прошедшей встрече.

По его словам, в ходе заседания стороны уделили внимание общим вызовам, с которыми приходится сталкиваться регионам двух стран. Берковиц уверен, что у Аляски и Дальнего Востока РФ имеются "возможности работать вместе таким образом, чтобы сделать жизнь нашего общества безопаснее и более здоровой".

В частности, речь идет о совместных поисково-спасательных работах, возможностях для деловых кругов с учетом географической близости, сотрудничестве по разработке нефти и газа.

"Российский Дальний Восток находится ближе к Аляске, чем к Москве. Анкоридж находится ближе к Дальнему Востоку России, чем к Вашингтону. Поскольку мы соседи, то чем больше мы знаем друг о друге, тем лучше мы можем стать", — подчеркнул собеседник агентства.

Чиновник также призвал к более тесному взаимодействию российских и американских ученых для изучения изменения климата. "Мы также страдаем от последствий изменения климата. Если бы у нас было больше сотрудничества между учеными, это бы помогло нам понять последствия изменения климата, а также то, как выработать на это ответ", — пояснил мэр Анкориджа.

"Сейчас существует много разногласий на высоком уровне между нашими правительствами. Но когда мы размышляем об этих конфликтах, нам также нужно подумать и о том, как будет выглядеть наш мир в будущем. И чем больше у нас может быть установлено связей между городами и между людьми, тем больше у нас может быть возможностей подготовить более хорошее будущее", — добавил Берковиц.

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