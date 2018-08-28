Судно "Палладий" пыталось незаконно покинуть Южную Корею, заявил консул

ТОКИО, 28 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Российское судно "Палладий", находившееся на рейде в южнокорейском порту Пусан, ночью пыталось уйти из Южной Кореи без необходимого оформления документов, не подчинилось приказам береговой охраны и было задержано после предупредительного выстрела и высадки десанта, сообщил РИА Новости консул Генерального консульства Российской Федерации в Пусане Роман Быков.

"Сегодня утром в генеральное консульство поступило уведомление от Пусанского отделения береговой охраны Республики Корея о том, что судно было задержано. В 1 час ночи судно, не оформив никакие документы, тайком предприняло попытку уйти из порта. Береговая охрана просила их остановиться, был привлечен корабль береговой охраны, судно продолжало движение в сторону Японии, корейцы были вынуждены сделать предупредительные выстрелы, был вызван вертолет, на судно был спущен десант", — сказал консул.

Судно было задержано в Пусане из-за долгов по зарплате морякам. Расходы на приобретение билетов, согласно законодательству, должен нести судовладелец. Однако в данном случае судовладелец заявляет, что у него нет на это средств. Решался вопрос об отправке домой двух из пяти членов экипажа, которые согласились уехать за свой счет.