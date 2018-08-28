Силовики обстреляли окраины Горловки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 28 авг — РИА Новости. Украинские силовики во вторник обстреляли окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, было выпущено более 25 мин и снарядов, заявил журналистам представитель оперативного командования ДНР.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе проживают около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.