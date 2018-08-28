Турция хочет создать военно-морскую базу на Северном Кипре

АНКАРА, 28 авг — РИА Новости. Турецкие военные хотят срочно создать военно-морскую базу в непризнанной Турецкой Республике северного Кипра для защиты интересов стран в Средиземном море, сообщает во вторник газета Yeni Safak со ссылкой на запрос командования ВМС в МИД Турции.

Отмечается, что Турция также рассматривает возможность восстановления авиабазы Гечиткале на Северном Кипре, которую ранее использовала турецкая военная авиация.

Кипр де-факто разделен с 1974 года после военного вторжения Турции, ставшего ответом на попытку госпереворота на Кипре при участии греческих военных. Турецкие вооруженные силы в ночь на 21 июля 1974 года вторглись на север Кипра и оккупировали 37% территории страны.

В 1983 году на оккупированных территориях была провозглашена Турецкая Республика северного Кипра, которую признала только Турция. Переговоры о воссоединении Кипра возобновились в феврале 2014 года после двухлетнего перерыва.

В июле 2016 года в Грецию бежали восемь турецких военных, опасавшиеся преследований со стороны властей после неудачной попытки госпереворота. Отказ выдать их турецких властям стал причиной обострения отношений между Грецией и Турцией.