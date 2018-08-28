В Донбассе возобновил работу пункт пропуска "Майорское"

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости. Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) "Майорское" на линии разграничения в Донбассе во вторник возобновил работу, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Работа этого пропускного пункта была остановлена 23 августа из-за обстрелов.

"По решению командующего объединенных сил сегодня с 06.00 (совпадает с мск) возобновились пропускные операции в контрольном пункте въезда-выезда "Майорское", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, все КПВВ в Донбассе работаю в штатном режиме.

Через КПВВ "Майорское" проходит один из главных гуманитарных путей в Донецкой области, которым пользуются ежемесячно более 250 тысяч человек. Силовики заявили, что за последние три месяца КПВВ три раза подвергался обстрелам, в результате которых повреждена инфраструктура пункта пропуска и частично разрушены защитные сооружения.

По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинскими властями территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.