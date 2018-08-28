В Чили число отравившихся из-за ядовитого облака превысило 300 человек

САНТЬЯГО, 28 авг — РИА Новости. Число отравившихся в чилийских коммунах Кинтеро и Пучункави из-за ядовитого облака превысило 300 человек, сообщил глава области Вальпараисо Хорхе Мартинес.
"На данный момент зарегистрирован 301 человек с отравление, вчера утром сообщалось о 290 отравившихся, к ним добавилось еще 11 человек", — заявил Мартинес.
Ранее президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что власти начали расследование происхождения "желтого облака", накрывшего коммуны.
В ходе пресс-конференции в понедельник Мартинес заявил, что были проведены проверки на основных компаниях, базирующихся в регионе. Следы выброса углеводородов, вызывающих загрязнение, были обнаружены у нефтяной госкомпании Empresa Nacional del Petroleo (ENAP). Мартинес добавил, что проверки будут продолжены.