В Чили число отравившихся из-за ядовитого облака превысило 300 человек

САНТЬЯГО, 28 авг — РИА Новости. Число отравившихся в чилийских коммунах Кинтеро и Пучункави из-за ядовитого облака превысило 300 человек, сообщил глава области Вальпараисо Хорхе Мартинес.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе с симптомами отравления за медицинской помощью обратились более 100 человек. В связи с чрезвычайной экологической ситуацией на территории коммун был объявлен "желтый" уровень тревоги и отменены занятия в школах.

"На данный момент зарегистрирован 301 человек с отравление, вчера утром сообщалось о 290 отравившихся, к ним добавилось еще 11 человек", — заявил Мартинес.

Ранее президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что власти начали расследование происхождения "желтого облака", накрывшего коммуны.

В ходе пресс-конференции в понедельник Мартинес заявил, что были проведены проверки на основных компаниях, базирующихся в регионе. Следы выброса углеводородов, вызывающих загрязнение, были обнаружены у нефтяной госкомпании Empresa Nacional del Petroleo (ENAP). Мартинес добавил, что проверки будут продолжены.