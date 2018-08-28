Посольство в Финляндии следит за делом россиянина, обвиняемого в убийстве

ХЕЛЬСИНКИ, 28 авг — РИА Новости. Посольство России в Финляндии оказывает консульское содействие и поддерживает контакт с адвокатами россиянина, обвиняемого в убийстве в финском городе Миккели в ноябре 2017 года, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии во вторник.

Ранее в посольстве России в Финляндии сообщили, что по подозрению в убийстве в финском городе Миккели задержан гражданин России. Консульским отделом посольства РФ было получено соответствующее уведомление от финской полиции. Рассмотрение дела началось в суде 27 августа. Прокурор требует пожизненного заключения за убийство с отягчающими обстоятельствами.

"В Финляндии проходят судебные слушания по делу российского гражданина Артура Ирековича Зиатдинова, 11.03.1997 г.р., которому предъявлено обвинение в убийстве. Посольство следит за развитием ситуации с момента задержания российского гражданина — 2 ноября 2017 года, оказывает ему необходимое консульское содействие. В частности, сотрудник консульского отдела посещал Зиатдинова в тюрьме города Миккели, поддерживает контакт с его адвокатами", — рассказали в посольстве.

Как ожидается, вердикт по данному делу будет вынесен через месяц.

В настоящее время пожизненное заключение в Финляндии состоит из тюремного заключения в закрытой тюрьме и контролируемого условно-досрочного освобождения или полного условно-досрочного освобождения. Средний срок пожизненного заключения в Финляндии в 2016 году был 14 лет, а в 2017 году – 14,5 лет.