Лавров рассказал о подготовке налаживания взаимодействия России и США

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. После встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки идет проработка конкретных шагов для налаживания эффективного взаимодействия Москвы и Вашингтона, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В интервью словацкой газете "Правда" министр напомнил, что лидеры России и США подтвердили обоюдное стремление искать точки соприкосновения и варианты преодоления имеющихся расхождений и востребованность российско-американского сотрудничества на конструктивной и взаимовыгодной основе в ряде сфер.

Лавров отметил, что это касается поддержания стратегической стабильности, борьбы с международным терроризмом и другими современными вызовами, урегулирования региональных кризисных ситуаций, развития двусторонних торгово-экономических связей.

"Сейчас идет проработка конкретных шагов, которые можно было бы предпринять для налаживания эффективного взаимодействия на различных направлениях", — заявил Лавров.

В то же время, указал министр, проблема заключается в том, что на отношениях Москвы и Вашингтона сильно сказывается внутриполитическая конъюнктура в США – некоторые силы в вашингтонском истеблишменте раздувают русофобскую истерию и пытаются заблокировать любые позитивные сдвиги в двусторонних отношениях.

"Неслучайно сразу после встречи в Хельсинки Дональд Трамп попал под огонь критики оппонентов, а в конгрессе принялись готовить новые инициативы, направленные против нашей страны", — добавил министр.

В Хельсинки 16 июля состоялись первые полномасштабные переговоры Путина и Трампа. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.