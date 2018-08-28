Лавров рассказал о подготовке налаживания взаимодействия России и США

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. После встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки идет проработка конкретных шагов для налаживания эффективного взаимодействия Москвы и Вашингтона, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Лавров отметил, что это касается поддержания стратегической стабильности, борьбы с международным терроризмом и другими современными вызовами, урегулирования региональных кризисных ситуаций, развития двусторонних торгово-экономических связей.
"Сейчас идет проработка конкретных шагов, которые можно было бы предпринять для налаживания эффективного взаимодействия на различных направлениях", — заявил Лавров.
"Неслучайно сразу после встречи в Хельсинки Дональд Трамп попал под огонь критики оппонентов, а в конгрессе принялись готовить новые инициативы, направленные против нашей страны", — добавил министр.
В Хельсинки 16 июля состоялись первые полномасштабные переговоры Путина и Трампа. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.