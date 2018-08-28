МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью словацкой газете "Правда".
Лавров напомнил о внешнем вмешательстве в события "арабской весны" и провоцирование переворота на Украине. Кроме того, отметил он, Москва фиксирует непрекращающиеся попытки повлиять на внутриполитические процессы России.
"Так что у тех, кто нас в чем-то обвиняет, у самих, как говорится, рыльце в пушку", — добавил министр.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах.