МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью словацкой газете "Правда".

"Сразу хочу сказать – чтобы не было никаких сомнений: мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела других государств. Это не наш метод", — сказал министр, отметив, что это принципиально отличает Россию от ряда других стран.

Лавров напомнил о внешнем вмешательстве в события "арабской весны" и провоцирование переворота на Украине. Кроме того, отметил он, Москва фиксирует непрекращающиеся попытки повлиять на внутриполитические процессы России.

"Так что у тех, кто нас в чем-то обвиняет, у самих, как говорится, рыльце в пушку", — добавил министр.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах.