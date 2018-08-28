Лавров объяснил, зачем в США придумали "русских хакеров"

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Демократы США придумали "русских хакеров", чтобы оправдать свое поражение на президентских выборах в 2016 году, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он напомнил, что антироссийская информационная кампания в виде инсинуаций о "российском вмешательстве" в выборы в США тиражируется уже два года.

"Есть серьезные основания утверждать, что эта кампания имеет сугубо внутриамериканское происхождение, поскольку инициировавшая ее демократическая администрация выборы проиграла и вместо того, чтобы это признать и спокойно уйти, произвела на свет неких воображаемых "русских хакеров" в качестве виновников своего провала и стала внедрять в сознание общественности направленный теперь уже против победившего кандидата от республиканской партии сюжет о несуществующем "сговоре с Россией", — сообщил Лавров.

Он отметил, что Россия настойчиво просит представить какие-то подтверждающие факты "российского вмешательства", однако их попросту нет, а также предлагает США создать рабочую группу по кибербезопасности, чтобы снимать взаимные озабоченности, связанные с электоральными процессами в обоих государствах.

Однако в Вашингтоне от профессионального обмена мнениями уклоняются, заявил Лавров.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".