Американский эсминец "Карни" уплыл из Черного моря

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Эсминец ВМС США "Карни" в понедельник покинул Черное море, сообщается в заявлении на официальном сайте шестого флота США.
"Команда "Карни" совершила успешный визит в Черное море. Мы с нетерпением ждем следующей возможности посетить регион и будущих взаимодействий с нашими партнерами в НАТО и регионе", — заявил командующий "Карни" Тайсон Юнг.
Ранее шестой флот ВМС США сообщил, что "Карни" вошел 18 августа в Черное море "для проведения операций по обеспечению безопасности на море и для улучшения возможностей и взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе".
Эти корабли имеют на вооружении две пусковые установки системы ПРО "Иджис", которые позволяют применить до 56 крылатых ракет "Томагавк" (Tomahawk) бортового запаса, оснащаемых ядерной боевой частью. На борту корабля размещается вертолет "Си Хок" (SH-60 Seahawk). Экипаж эсминцев типа "Арли Берк" составляет более 330 человек.