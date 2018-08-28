Американский эсминец "Карни" уплыл из Черного моря

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Эсминец ВМС США "Карни" в понедельник покинул Черное море, сообщается в заявлении на официальном сайте шестого флота США.

"Ракетный эскадренный миноносец Арли Берк "Карни" (USS Carney DDG-64) покинул Черное море 27 августа после проведения операций по обеспечению безопасности на море и проведения мероприятий по обеспечению безопасности с союзниками и партнерами", — говорится в сообщении.

"Команда "Карни" совершила успешный визит в Черное море. Мы с нетерпением ждем следующей возможности посетить регион и будущих взаимодействий с нашими партнерами в НАТО и регионе", — заявил командующий "Карни" Тайсон Юнг.

Ранее шестой флот ВМС США сообщил, что "Карни" вошел 18 августа в Черное море "для проведения операций по обеспечению безопасности на море и для улучшения возможностей и взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе".

Эскадренные миноносцы четвертого поколения с управляемым ракетным оружием типа "Арли Берк" (Arleigh Burke), к которому относится "Карни", являются самым крупносерийным типом надводного боевого корабля с полным водоизмещением более 5 тысяч тонн. Благодаря боевым возможностям системы противоракетной обороны "Иджис" (Aegis), они способны выполнять задачи по предназначению в условиях высокой степени угрозы со стороны противника с одновременным обеспечением противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороны.

Эти корабли имеют на вооружении две пусковые установки системы ПРО "Иджис", которые позволяют применить до 56 крылатых ракет "Томагавк" (Tomahawk) бортового запаса, оснащаемых ядерной боевой частью. На борту корабля размещается вертолет "Си Хок" (SH-60 Seahawk). Экипаж эсминцев типа "Арли Берк" составляет более 330 человек.