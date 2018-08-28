В Японии оценили важность развитие контактов с Россией по обороне

ТОКИО, 28 авг — РИА Новости. Япония придает важность развитию обменов в области обороны с Россией для предотвращения непредвиденных ситуаций и ненужных трений, говорится в опубликованной во вторник "Белой книге" по обороне Японии за 2018 год.

"Через японо-российские обмены в области обороны важно укреплять отношения доверия с Россией, как важным игроком в обеспечении безопасности Азиатско-тихоокеанского региона, а также важным соседом нашей страны", — отмечается в "Белой книге", в разделе международного военного сотрудничества Японии.

Хотя Япония солидарна с позицией G7 по ситуации с Украиной, отмечается в документе, для того, чтобы "избегать непредвиденных ситуаций и ненужных трений, важно поддерживать рабочие контакты, и с этой точки зрения мы в комплексе развиваем обмены с Россией".

Министерство обороны Японии, говорится в "Белой книге", намерено уделять внимание действиям России по расширению своего влияния на Ближнем Востоке и военной активности на южных Курилах, которые в Токио считают своими "северными территориями".