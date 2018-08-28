Американский экс-офицер рассказал, почему США теряют мировое господство

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Главной угрозой для вооруженных сил США являются не Россия и Китай, а чрезмерно активное использование своих войск и низкий уровень технологий, пишет бывший подполковник армии США Дэниэл Дэвис в статье для National Interest.

В настоящее время США пытаются всячески уязвить Китай, а также провоцируют конфликт с Россией военными учениями недалеко от ее границ, но никак не улучшают собственную безопасность. Кроме того, чрезмерно активное использование армии, а также недостаточное развитие военных возможностей подорвали некогда подавляющее господство Америки в мире, заявляет Дэвис.

По его словам, если сейчас кто-то из противников США вдруг воспользуется космическими вооружениями для уничтожения американских навигационных и разведывательных спутников, то Вашингтон никак не сможет ответить и немедленно утратит существенную долю своего военного потенциала.

Дэвис считает, что США должны прекратить использовать военную силу или угрожать ее применением для того, чтобы вынуждать конкурентов и противников соглашаться на все требования, потому что это побуждает их наращивать исследования и разработку мер противодействия.

Вместо того чтобы сосредоточиться на потенциальных экзистенциональных сражениях, США стали мастером маленьких войн и борьбы с терроризмом, пишет экс-подполковник.

Кроме того, в ходе безудержного использования своей армии США довели свою военную технику до состояния сильного износа, влезли в триллионные долги, чтобы финансировать ненужные военные операции. Помимо этого, произошла деградация боевых навыков рядовых солдат.

Дэвис подчеркивает, что США должны провести реформу своей политики и немедленно начать сворачивать все текущие операции по всему миру, а также беречь свою армию. При этом сохранение текущего положения дел и дальше продолжит подрывать армию США и в будущем приведет к полноценному военному поражению, заключил он.