Количество задержаний на карнавале в Британии выросло до 373

ЛОНДОН, 28 авг — РИА Новости, Денис Ворошилов. Количество задержаний на карнавале в лондонском районе Ноттинг-Хилл к позднему вечеру понедельника по местному времени выросло до 373, сообщил Скотланд-Ярд.

Ранее полиция заявляла, что, по данным на 18.00 понедельника (20.00 мск), были задержаны более 250 человек.

"Поздним вечером в понедельник один человек получил не угрожающее жизни ножевое ранение. К счастью, это был единственный серьезный инцидент за все время проведения фестиваля… Однако в 36 случаях (у посетителей карнавала) изымалось оружие, за выходные были задержаны 373 человека… 30 полицейских были ранены", — говорится в полученном РИА Новости заявлении Скотланд-Ярда.

В этом году для обеспечения правопорядка было привлечено рекордное количество полицейских: 7 тысяч сотрудников работали на улицах района Ноттинг-Хилл в понедельник, более 6 тысяч — в воскресенье. Ежегодный карнавал прошел при усиленных мерах безопасности, вызванными постоянным ростом насилия и преступлений с применением холодного оружия в дни фестиваля.

Карнавал в Ноттинг-Хилле проводится ежегодно в конце августа с 1966 года. Его главными участниками являются выходцы из Карибского региона, которые начали селиться на западе Лондона после 1950-х годов. В 2017 году количество гостей фестиваля превысило 1 миллион человек. При этом во время карнавала в прошлом году были задержаны 313 человек, а за несколько недель до него были проведены 656 превентивных арестов.

Уже несколько лет фестиваль ассоциируется не только с праздником, но и с ростом количества преступлений во время его проведения. Полиция фиксирует десятки правонарушений, связанных с наркотиками, насилием, нападением с холодным оружием. В прошлом году в числе прочих было совершено 12 нападений на сотрудников правоохранительных органов, пресекалась автомобильная езда в состоянии алкогольного опьянения, зафиксированы 50 нарушений законодательства об обращении с оружием. Также полицейские зафиксировали 58 случаев правонарушений, связанных с наркотиками, и шесть правонарушений сексуального характера. За два дня было ранено 28 представителей полиции. Полиция постоянно изымает у гостей фестиваля огнестрельное оружие, ножи, дубинки и газовые баллончики.

Местные жители и владельцы недвижимости на время фестиваля заколачивают окна домов и магазинов щитами из толстой фанеры, многие обносят придомовые территории временными решетчатыми заборами с целью спастись от сопровождающего карнавал вандализма.