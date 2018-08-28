Количество задержаний на карнавале в Британии выросло до 373

ЛОНДОН, 28 авг — РИА Новости, Денис Ворошилов. Количество задержаний на карнавале в лондонском районе Ноттинг-Хилл к позднему вечеру понедельника по местному времени выросло до 373, сообщил Скотланд-Ярд.
"Поздним вечером в понедельник один человек получил не угрожающее жизни ножевое ранение. К счастью, это был единственный серьезный инцидент за все время проведения фестиваля… Однако в 36 случаях (у посетителей карнавала) изымалось оружие, за выходные были задержаны 373 человека… 30 полицейских были ранены", — говорится в полученном РИА Новости заявлении Скотланд-Ярда.
В этом году для обеспечения правопорядка было привлечено рекордное количество полицейских: 7 тысяч сотрудников работали на улицах района Ноттинг-Хилл в понедельник, более 6 тысяч — в воскресенье. Ежегодный карнавал прошел при усиленных мерах безопасности, вызванными постоянным ростом насилия и преступлений с применением холодного оружия в дни фестиваля.
Карнавал в Ноттинг-Хилле проводится ежегодно в конце августа с 1966 года. Его главными участниками являются выходцы из Карибского региона, которые начали селиться на западе Лондона после 1950-х годов. В 2017 году количество гостей фестиваля превысило 1 миллион человек. При этом во время карнавала в прошлом году были задержаны 313 человек, а за несколько недель до него были проведены 656 превентивных арестов.
Местные жители и владельцы недвижимости на время фестиваля заколачивают окна домов и магазинов щитами из толстой фанеры, многие обносят придомовые территории временными решетчатыми заборами с целью спастись от сопровождающего карнавал вандализма.