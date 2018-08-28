Во время карнавала в британском Ноттинг-Хилле задержали более 250 человек

ЛОНДОН, 28 авг – РИА Новости, Денис Ворошилов. Более 250 человек задержаны во время ежегодного карнавала в лондонском районе Ноттинг-Хилл, сообщил РИА Новости источник в столичной полиции.
По его словам, безопасность карнавала обеспечивали усиленные патрули полиции, которые получили специальные инструкции и дополнительные полномочия, позволяющие останавливать и обыскивать всех, кто вызвал подозрения.
В этом году для обеспечения правопорядка было привлечено рекордное количество полицейских: 7 тысяч сотрудников работали на улицах района Ноттинг-Хилл в понедельник, более 6 тысяч – в воскресенье.
Ежегодный карнавал прошел при усиленных мерах безопасности, вызванными постоянным ростом насилия и преступлений с применением холодного оружия в дни фестиваля.
Карнавал в Ноттинг-Хилле проводится ежегодно в конце августа с 1966 года. Его главными участниками являются выходцы из Карибского региона, которые начали селиться на западе Лондона после 1950-х годов. В 2017 году количество гостей фестиваля превысило 1 миллион человек. При этом во время карнавала в прошлом году были задержаны 313 человек, а за несколько недель до него были проведены 656 превентивных арестов.
Местные жители и владельцы недвижимости на время фестиваля заколачивают окна домов и магазинов щитами из толстой фанеры, многие обносят придомовые территории временными решетчатыми заборами с целью спастись от сопровождающего карнавал вандализма.