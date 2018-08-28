США уводят у России афганские переговоры. Москва сопротивляется

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Поздравление президента Афганистана Ашрафа Гани с Курбан-байрамом в прямом эфире прервали взрывы. Глава государства понял, что это террористическая атака, но продолжил выступление. "Пусть талибы не надеются, что афганцы испугаются ракет", — заявил он перед камерами. Тем менее этот инцидент поставил под вопрос, а потом и вовсе сорвал запланированные на сентябрь переговоры по афганскому урегулированию в Москве. В выигрыше от этого пока только Вашингтон.

Теракт в прямом эфире

Правительственные здания и президентский дворец в Кабуле обстреливали со стороны мечети Ид-Гах. За полчаса выпустили 30 ракет, жертв чудом удалось избежать. Вскоре афганские силы безопасности сообщили о ликвидации двух боевиков, которые вели огонь.

Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство"*. Власти это проигнорировали, обвинив во всем движение "Талибан"*. Дело в том, что за два дня до этого талибы отказались от предложенного президентом трехмесячного перемирия и, чтобы продемонстрировать непримиримость, захватили в северной провинции Кундуз 170 заложников. Их отпустили, но тут же произошел обстрел.

Официальный Кабул отказался от участия в организуемой в России 4 сентября встрече так называемого московского формата по Афганистану именно из-за того, что на эту конференцию может прибыть делегация талибов. Американцы тоже не приедут.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2018 Associated Press Ruptly Последствия ракетных ударов по дворцу президента Афганистана в Кабуле

Диалог с умеренными

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов еще в июле сообщил, что до конца лета Москва проведет очередной, третий раунд переговоров по Афганистану. Первая встреча московского формата состоялась в декабре 2016 года с участием представителей России, Китая и Пакистана. Кабул делегацию не прислал.

Ко второму раунду в марте 2017 года подключились соседи Афганистана — страны Южной и Центральной Азии, Иран и Китай. Кабул снова отказался, сославшись на то, что афганцы должны без посредников решать свои проблемы. Кроме того, в Кабуле раскритиковали предложение московских переговорщиков пригласить к диалогу умеренных талибов: "Умеренных не бывает! Все талибы — террористы".

"Талибан"* признан террористической организацией во многих странах, включая Россию. Афганские власти воюют с талибами при поддержке США почти двадцать лет, но боевики и сегодня контролируют около 40 процентов территории страны. Талибы всегда позиционировали себя как пуштунских националистов, поэтому их интересы не выходят за пределы Афганистана. "Исламское государство"*, объявившееся в стране три года назад, наоборот, заявило о планах создать там новый регион — Вилаят Хорасан. Талибы выступили против ИГ*.

Поскольку и талибы, и афганское правительство объявили ИГ* войну, участники московского формата в марте прошлого года предложили объединить усилия. До этого Кабул сам не раз пытался вступить в переговоры, но талибы выдвинули предварительное условие — признать их законной политической силой и вывести американских военных.

Руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций" Алексей Малашенко объяснил РИА Новости отказ афганских властей от участия в московских переговорах тем, что им выгодно поддерживать миф о постоянной опасности в Афганистане. "Талибы неоднородны. Есть среди них радикальные группы, есть те, с кем можно вести диалог. Но Кабул упорно твердит об угрозе талибов или ИГ*. Это позволяет получать помощь от внешних сил и закручивать гайки в регионах, которые отказываются подчиняться центру", — говорит эксперт.

Директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар верит, что московский формат способен сдвинуть с мертвой точки афганское урегулирование. "Москва рискует, приглашая к себе талибов. На переговоры, видимо, приедут представители катарского офиса "Талибан*", он не в черном списке. Российские власти понимают: после переговоров не избежать критики США. Но кто-то должен взять на себя ответственность и подтолкнуть стороны конфликта к диалогу", — отмечает он.

© REUTERS / Mohammad Ismail Афганские силы безопасности на месте ракетного обстрела в Кабуле, Афганистан. 21 августа 2018 года © REUTERS / Mohammad Ismail Афганские силы безопасности на месте ракетного обстрела в Кабуле, Афганистан. 21 августа 2018 года

Переговорная многоголосица

Помимо Москвы, посредниками в межафганском урегулировании выступали и другие страны. Договориться с талибами в начале августа пытались США. Неформальные консультации по условиям прекращения гражданской войны в Афганистане прошли в катарском офисе талибов. Кстати, его открыли в Дохе в 2013 году именно по инициативе американцев.

"Катарский офис жестко координирует свои действия с афганскими боевиками. Когда в Дохе удается о чем-то договориться, афганские талибы все четко выполняют. Не стоит этого недооценивать", — подчеркивает Нессар.

В середине августа представители катарского офиса встретились и с властями Узбекистана. Ташкент призвал талибов к переговорам с Кабулом и снова предложил посредничество.

Самый неожиданный посредник в афганском конфликте — Индонезия. В мае там провели конференцию, на которой власти и религиозные деятели Афганистана обсуждали, как восстановить в стране мир.

"Обилие переговорных площадок возникло после запуска два года назад московского формата. Причем все альтернативы Москве поддерживаются Вашингтоном. Не исключаю, что нацелены они как раз на минимизацию значимости российской инициативы. Американцы ежегодно вкладывают до пяти миллиардов долларов в Афганистан, поэтому не в их интересах отдавать кому-то лавры урегулирования", — полагает Нессар.

© AFP 2018 / Noorullah Shirzada Афганские военные недалеко от места нападения на госучреждение в городе Джелалабаде, Афганистан. 31 июля 2018 года © AFP 2018 / Noorullah Shirzada Афганские военные недалеко от места нападения на госучреждение в городе Джелалабаде, Афганистан. 31 июля 2018 года

На южном пограничье

Попытки США перетянуть на себя посредничество объясняются еще и тем, что Дональд Трамп хочет показать миру эффективность своей стратегии. Он расширил возможности американских военных в борьбе с афганскими террористами, но проблемы это не решило. Недавно талибы захватили город Газни, через который проходят основные транспортные маршруты страны. Продолжаются бои за северные и восточные провинции. Причем властям и иностранным военным приходится противостоять не только талибам, но и ИГ*. Не исключено, что скоро к ним добавятся новые группировки.

"После разгрома ИГ* на Ближнем Востоке, думаю, в Афганистане опять объявится "Аль-Каида"*. Боевики, выдающие себя за последователей Аль-Багдади, — это часто бывшие алькаидовцы, которые скоро начнут раскручивать старый бренд", — полагает Нессар.

Ситуация в Афганистане тревожит Россию прежде всего потому, что угрожает соседям в Центральной Азии. Границы региона под контролем, но террористы пытаются завербовать сторонников среди молодежи. Например, в Таджикистане в последние два года правоохранительные органы задержали много молодых людей при попытке перейти границу, чтобы примкнуть в Афганистане к ИГ*. А в начале августа на таджикско-афганской границе неизвестные убили четырех иностранных туристов. Позже в интернете появилось видео, на котором совершившие этот теракт присягают ИГ*.

"Впечатление, что какие-то террористические группировки стали менее кровожадными, обманчиво. Угроза талибов и ИГ* в Афганистане сохраняется. Поэтому в любых переговорах важно не забывать, с кем имеешь дело", — высказал РИА Новости свое мнение проживающий в США узбекский политолог Рафаэль Саттаров.

*Террористические и экстремистские организации, запрещенные в России.